Foibe, le iniziative del Comitato 10 Febbraio per il Giorno del Ricordo

In occasione della Giornata del Ricordo il Comitato 10 Febbraio promuove due importanti iniziative in provincia di Pisa.

Sabato 11 febbraio alle 10:30 vi sarà la deposizione di una corona di fiori in via Caduti delle Foibe a Pontedera.

Domenica 12 Febbraio alle ore 16:30, a Cascina, presso il Caffe letterario Gini, sarà presentato l’ultimo saggio storico dello scrittore Gianfranco Stella, 'Combattenti senza onore', con la presenza dell’autore. All’iniziativa, organizzata dal Comitato 10 Febbraio parteciperanno inoltre Dario Rollo, consigliere comunale a Cascina, e Stefano Pierucci, collaboratore dell’autore.



"Il saggio di Stella getta luce sulle atrocità commesse, nel territorio orientale italiano, dai partigiani slavi dal 1943 in poi e sul falso contrasto tra i comunisti di allora, solo apparentemente ideologico e politico. La resistenza e la lotta di classe, altro non erano che un pretesto utilizzato da Tito per raggiungere i suoi obiettivi di stampo nazionalistico" sottolineano dal Comitato 10 Febbraio.



Questa presentazione è inserita all’interno di altri eventi che il Comitato sta promuovendo nella Provincia di Pisa in occasione della solennità civile del Giorno del Ricordo.