Giovanni Russo nuovo segretario comunale del Pd Cascina

Il Partito Democratico di Cascina ha scelto il suo nuovo segretario comunale: Giovanni Russo, 34 anni, dipendente di un'azienda multinazionale nel settore automotive. E' stato segretario del circolo di Cascina nelle prime fasi di costituzione del Pd. La settimana scorsa, durante la prima Assemblea Comunale tenutasi a San Frediano nella sede di Piazza Guido Rossa, il nuovo segretario ha presentato la sua segreteria e delineato le priorità.

"Il Pd - ha detto nella sua relazione - ha la necessità di aprirsi ancora di più e diventare luogo di confronto e discussione sincera. Mentre il tessuto associativo rimane vivo nel nostro territorio, i partiti hanno perso la fiducia di molti cittadini. Dobbiamo riacquisire credibilità tramite l'ascolto dei cittadini e la costruzione di percorsi di partecipazione. La sfida più grande sarà quella di dar vita ad una proposta politica condivisa con iscritti, simpatizzanti ed elettori".

Sul fronte amministrativo un passaggio significativo del discorso: "La vittoria alle ultime elezioni è un punto di partenza, non di arrivo. Dobbiamo fare tesoro degli errori del passato per non ripeterli. In nemmeno un anno e mezzo sono stati intercettati decine di milioni di euro per progetti che miglioreranno la vita dei cittadini, penso ad esempio al progetto P.I.N.Q.U.A. sulla riqualificazione urbana che toccherà molte frazioni e darà una risposta forte al problema dell'emergenza abitativa. Inoltre, dovremo vigilare sulle opportunità del PNRR, abbiamo delle eccellenze sul nostro territorio, come il Polo Tecnologico di Navacchio, che vanno valorizzate e sulle quali è necessario investire per garantire sviluppo ed occupazione".