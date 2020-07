Giù le mani dal Parco, no a speculazioni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Per il Sindaco Conti il Parco di Migliarino,San Rossore e Massaciuccoli è un corpo estraneo, un vincolo che impedisce lo sviluppo del territorio. Lo ha espresso con chiarezza, svelando la solita insofferenza della destra per la tutela dell'ambiente e la tentazione di aprire le porte di un gioiello naturalistico e paesaggistico del nostro territorio agli appetiti della speculazione immobiliare e al consumo del suolo. Insomma, ci vogliono riportare a 50 anni fa! Ecco, il nostro modello di sviluppo è totalmente opposto, è sostenibile, e sa valorizzare anche economicamente le perle naturalistiche di Pisa e della Toscana, puntando su un'economia diversificata e sul turismo sostenibile.

Chi continua a non capire che dobbiamo cambiare visione se in futuro vogliamo avere ancora un Pianeta è un pericolo pubblico. Per questo penso che la tutela e la valorizzazione del territorio e lo sviluppo sostenibile debbano essere tra i pilastri del nostro progetto di Toscana per i prossimi 5 anni. Il mio impegno per la prossima legislatura è per un rilancio del Parco, rinnovando la programmazione e potenziando la gestione e fornendo risorse definite su obiettivi concreti che coinvolgano Comuni, aziende e associazioni ambientaliste. Chiudo dicendo al Sindaco Conti di non trovare scuse: ci sono moltissime zone lasciate all'incuria e all'assenza di progetti a causa dell'immobilismo della sua Giunta, inizi da per dare risposte e respiro al tessuto imprenditoriale e lasci stare il Parco. Cito un caso emblematico: la Stazione Marconi di Coltano e due anni persi colpevolmente.