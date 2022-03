Fratelli d'Italia: Giulia Gambini è la nuova capogruppo in Consiglio Comunale

"Giulia Gambini è il nuovo capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale a Pisa. Raccoglie l’eredità di Maurizio Nerini". E' l'annuncio della coordinatrice comunale di Fdi Rachele Compare: "In questa ultima fase di consiliatura Nerini lascerà la guida del gruppo comunale di Fdi a Gambini, che in questi anni ha maturato la giusta esperienza per assumere tale ruolo grazie proprio al supporto e alla guida di Nerini, che potrà così concentrarsi appieno nell'oneroso e prestigioso ruolo di Presidente della commissione Urbanistica, Lavori Pubblici e Ambiente. Nerini ha portato in discussione tutte le partite pesantissime aperte sulla città, dalla variante stadio al piano strutturale passando per la questione rifiuti, lavori pubblici, trasferimento e rigenerazione dell’area Santa Chiara, trasporti, aeroporto. La Commissione in questi 4 anni ha affrontato tali e tanti temi come non ne erano stati affrontati nell’ultimo ventennio. A Maurizio Nerini va il ringraziamento da parte di tutto il partito per gli enormi sacrifici fatti nello svolgere entrambi i ruoli, così come un augurio sincero va a Giulia Gambini per la nuova responsabilità ed incarico", sottolinea Compare.

"Si tratta di una scelta che consolida il ruolo di Fratelli d’Italia a Pisa, grazie al lavoro fatto da Nerini, alla maturità acquisita da Gambini e da Francesco Niccolai. Fratelli d’Italia sempre più al femminile a Pisa, non so quali altri partiti possono vantare tante donne ai propri vertici", commenta il Consigliere regionale di Fdi, Diego Petrucci.