Il sindaco Michelangelo Betti e la sua giunta hanno tenuto questa mattina, 3 gennaio, la conferenza stampa di fine anno (assente Claudio Loconsole perché all’estero). E' stata l’occasione per annunciare l’approvazione del bilancio di previsione nella seduta pomeridiana del 27 dicembre e, notizia delle ultime ore, l’affidamento dei lavori di ristrutturazione del teatro Bellotti-Bon.

"E' stato un anno difficile - ha detto il sindaco Michelangelo Betti - abbiamo approvato due bilanci preventivi, con tre segretari che si sono avvicendati e tutte le pratiche Pnrr da seguire. Ma non abbiamo lasciato indietro niente, con interventi su tutte le frazioni, con aree gioco e sportive per favorire la socialità e il senso di comunità. Ogni anno ci sono circa 1.500 nuovi residenti, con flussi in entrata e in uscita: pur cambiando, manteniamo la differenziata sopra l'80%, un risultato notevole frutto di un lavoro importante su un Comune complesso come questo. Basti ricordare il rinnovo delle carte d'identità che viene gestito in anticipo dall'anagrafe evitando file e dimenticanze". Soprattutto di una cosa il sindaco si è detto orgoglioso: "Aver centrato tutti gli interventi Pnrr, nonostante gli aumenti. Abbiamo salvato i 30 milioni di finanziamento, portando avanti anche gli interventi quotidiani. Non era scontato. Ringraziamento a uffici e ai consiglieri di maggioranza che non hanno mai fatto mancare la loro presenza fino all'ultimo".

Al suo fianco il vicesindaco Cristiano Masi, con delega ai lavori pubblici: "Nel 2024 vedremo aprire i cantieri legati al Pnrr. Del ‘Progetto Cascina’ ne parliamo da ottobre 2020, ma ci saranno le due mense scolastiche che realizzeremo a inizio anno per le Ciari e le elementari di Titignano. I lavori al Bellotti-Bon dovranno necessariamente finire entro marzo 2026: si tratta di una ristrutturazione importante, con tanti accorgimenti in più rispetto a una nuova costruzione. La ditta incaricata è però specializzata nei restauri di opere come questa". A inizio anno partiranno anche le attese asfaltature su tutto il territorio: "Per il primo lotto da 500mila euro (il secondo è di 600mila) sono stati affidati i lavori, che hanno subito dei ritardi solo perché nel frattempo abbiamo approvato altri progetti collaterali, come i nuovi marciapiedi in via della Repubblica e via Bartoli. E poi bisogna fare attenzione ad asfaltare dove la fibra è già stata posizionata per evitare che le strade nuove vengano spaccate di nuovo. Sono orgoglioso dell’intervento di riqualificazione di Piazza Nenni a Sant'Anna: ci passo più volte al giorno e vederla sempre piena di bambini e adolescenti è una grande vittoria".

Un successo, per l’amministrazione comunale, aver chiuso il bilancio preventivo entro la fine dell’anno. "Esserci riusciti - ha detto l’assessore al bilancio e all’ambiente Paolo Cipolli - ci permetterà di impegnare subito i soldi e procedere più spediti. L’aumento della tassazione? Mi viene da sorridere e non capisco chi fa certe affermazioni, perché nel bilancio 2024 non sono state previsti aumenti di tariffe, né riduzione di servizi. Nel corso del prossimo anno porteremo avanti una campagna per il recupero della Tari non corrisposta. Intanto abbiamo migliorato il decoro con un più efficiente spazzamento meccanico, riducendo anche del 65% circa i recuperi dei rifiuti abbandonati grazie anche al sistema di videosorveglianza. Questo si traduce in una minor spesa da parte del Comune. Abbiamo poi verificato che il sistema di ritiro di sfalci e potature funziona bene ed ha un costo esiguo per gli utenti".

Il 2023 è stato un anno importante anche sotto il profilo dell’urbanistica, come ha sottolineato l’assessore Irene Masoni. "Abbiamo chiuso un capitolo che si trascinava da molto tempo che è quello del Piano Strutturale Intercomunale, ereditato dalla precedente amministrazione e sul quale abbiamo dovuto apportare diverse modifiche. Lo abbiamo portato in approvazione ed è diventato efficace tra la primavera e l'estate del 2023. Da lì è partito il lavoro importante sul Piano Operativo Comunale, il nuovo nome del regolamento urbanistico: il documento di avvio è stato approvato dal Consiglio comunale a metà dicembre, ma a monte c’è stato un attento lavoro di ricognizione dei nostri uffici per avere un quadro completo del territorio. Solo così puoi pianificare gli interventi in maniera cosciente e coscienziosa nel futuro. Cercheremo di dare risposte a una molteplicità di problemi che si sono manifestate negli anni e a esigenze nuove che devono essere messe al primo posto come la questione ambientale. Abbiamo una grande quantità di ex artigianale e produttivo da riqualificare, senza tralasciare l’impiantistica sportiva che per molti anni non è riuscita ad adattarsi ai bisogni del mondo associativo".

L’assessore Francesca Mori ha poi affrontato le novità inerenti le sue deleghe. "Parto proprio dall’impiantistica sportiva, sulla quale siamo intervenuti con numerose migliorie: penso ai campi di San Prospero, Spazzavento, ma anche altre strutture. Ma la cosa importante è che siamo partiti, e continueremo nel 2024, con le assegnazioni con le nuove regole della riforma dello sport, che ci consente di affidare per lunghi periodi gli impianti a fronte di investimenti. La palestra Russo è stata data alla Pallavolo Casciavola per 15 anni e sarà la società ad occuparsi della riqualificazione dell’impianto". Novità anche sul fronte della Protezione Civile: "Oltre ad aver creato un luogo fisico per il Coc, dove ci possiamo riunire per gestire le emergenze, abbiamo portato a termine un sistema di comunicazione che ci permetterà, in caso di allerta, tutti i cittadini che aderiranno a questo sistema".

Per quanto riguarda le politiche abitative, il 2023 si è concluso con l’assegnazione, nel solo mese di dicembre, di 6 alloggi popolari. "Il grosso del lavoro si è concentrato su questo aspetto, con investimenti importanti - ha detto l’assessore Giulia Guainai - il 2021 è stato l’anno dello studio, il 2022 quello della progettualità e nel 2023 abbiamo visto i primi risultati. Stante il bisogno che c’è, i 10 alloggi consegnati nell’anno che si sta concludendo non sembrano un buon numero, ma per la situazione in cui versa Cascina posso assicurare che è stato un grosso impegno sia per le risorse stanziate dall’amministrazione che per il lavoro fatto dagli uffici. Abbiamo anche portato avanti, con la Società della Salute, la coprogettazione di ‘Abitare Solidale’, che cura tutta la parte sociale di autonomia e indipendenza dei nuclei che vivono in condizione di emergenza abitativa, spronandoli ad un’uscita dalla loro situazione". Novità anche sulle politiche sociali. "Abbiamo dato il via ai lavori del tavolo della solidarietà: per la prima volta l’ufficio con le associazioni di volontariato del nostro territorio, gli assistenti sociali e gli educatori si sono seduti intorno allo stesso tavolo. Nel 2024 ci concentreremo sugli investimenti sulla casa, creando allo stesso tempo un contesto intorno che prenda in carico i nuclei a 360 gradi".

A chiudere è stata l’assessore Bice Del Giudice, con deleghe a turismo, commercio e cultura: "La parola che racchiude meglio il lavoro di quest’anno è il dialogo: un dialogo tra diverse realtà del territorio e la valorizzazione delle stesse attraversa la riscoperta dell’identità di ognuno. Per il commercio abbiamo individuato dei luoghi da cui partire per la valorizzazione delle attività con l’organizzazione di eventi pensati e calendarizzati con una certa periodicità. Abbiamo investito risorse ed energie sulla Fiera di San Casciano, un fiore all’occhiello della nostra cultura locale, pensando poi a un’edizione sperimentale della Fiera di Cascina da cui ripartire per il 2024". Per quanto riguarda la cultura, invece, "abbiamo costruito eventi ospitati non solo in luoghi classici ma anche in altri come le chiese: ne abbiamo tantissime e non sono mai state valorizzate adeguatamente. Penso per esempio all’ultimo concerto in programma domani al Chiesino di Marcianella. Guardando al locale, abbiamo poi lavorato alla terza edizione di Cascina-Europa, al primo concorso pianistico ‘Premio Toscana - Città di Cascina’ e infine al nostro festival della lettura ‘Libri lungo le mura’ che ha ospitato importanti personalità".