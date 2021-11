Giuseppe Civati e Davide Serafin al Circolo Caracol per il salario minimo

Sabato 20 novembre, alle 17.30, al Circolo Caracol di Pisa in via Cattaneo 64, ci sarà un incontro con Giuseppe Civati e Davide Serafin, coordinatore del Comitato Scientifico di Possibile. Nell'occasione verrà presentata la proposta di legge di iniziativa popolare sul salario minimo, che Possibile ha depositato in Cassazione.

"Da quando questa primavera Possibile ha lanciato una campagna sul salario minimo, cancellato dal PNRR - scrive in una nota il partito - è stato travolto da un fiume di testimonianze di lavoratori e lavoratrici, soprattutto giovani, che denunciavano condizioni salariali e lavorative intollerabili. Questo fiume è diventato il nostro racconto quotidiano sui social. Abbiamo allora deciso che era giunta davvero l'ora che la parola 'dignità' tornasse ad accompagnarsi a quella 'lavoro' e che questa nostra volontà assumesse la forma di una proposta di legge di iniziativa popolare. Peraltro, già nel 2018, Possibile aveva presentato una proposta di legge sul salario minimo. Quel testo è stato riscritto e migliorato in alcuni dispositivi ed è diventato la proposta di legge che abbiamo depositato in Cassazione. Ora ci servono 50000 firme per poterla presentare". Al Caracol Contemporanea Giuseppe Civati e Davide Serafin presenteranno tale proposta e, nell'occasione, raccoglieremo anche le firme