Quirinale, dalla Toscana Mazzeo, Giani e Landi grandi elettori per il presidente della Repubblica

Nessuna sorpresa a palazzo del Pegaso. Il Consiglio regionale sceglie come delegati per le elezioni del nuovo Presidente della Repubblica il governatore della Toscana, Eugenio Giani, il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, e il portavoce dell'opposizione, Marco Landi (Lega). Giani riceve i 25 voti della maggioranza, ben 27 vanno a Mazzeo beneficiario anche di due preferenze espresse delle consigliere del Movimento 5 Stelle. Landi, invece, con 13 preferenze sopravanza la capogruppo pentastellata Galletti ferma a due soli voti. Attorno al nome del consigliere leghista, soluzione considerata naturale vista la prassi e il ruolo rivestito, il centrodestra ritrova la propria compattezza o quasi. Rispetto al potenziale complessivo della coalizione in assemblea Landi prende un voto in meno, confluito in una scheda bianca. (fonte Agenzia Dire)