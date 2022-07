Grave infortunio alla Piaggio di Pontedera, Lotta Continua: "La sicurezza non è uno slogan"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Questa mattina alle ore 7 una lavoratrice con contratto a termine ha subito un infortunio grave a una mano sulla linea 6, in officina 2R. Trasportata in ospedale a Firenze, nei prossimi giorni subirà un intervento chirurgico

Dopo iI grave incidente, i responsabili pretendevano di di far ripartire immediatamente la produzione, ma si sono scontrati con una solida reazione operaia. Gli operai hanno proclamato infatti uno sciopero immediato e si sono riversati sul viale Rinaldo Piaggio.

Dopo un corteo spontaneo di fronte alla fabbrica, si sono diretti verso la palazzina della direzione. Qui hanno fatto sentire ai capi tutta la loro rabbia, chiedendo a gran voce condizioni di lavoro più sicure e applaudendo ironicamente la direzione, colpevole dei numerosi infortuni avvenuti in fabbrica.

Le precarie e pericolose condizioni di lavoro all’interno della fabbrica sono oggetto di denuncia da parte dei sindacati combattivi e dalle avanguardie di lotta da molto tempo. La scorsa settimana sono stati indetti scioperi cadenzati contro il caldo nelle officine climatizzate, in cui le temperature hanno raggiunto livelli insostenibili. Il tutto mentre i ritmi di lavoro imposti sono sempre più alti.

Gli operai denunciano inoltre da tempo il massiccio a assunzioni con contratti a termine, soprattutto durante il periodo estivo, che al termine della “stagione” vengono lasciati a casa con la promessa di una eventuale riassunzione. Ed è proprio ad una precaria che è capitato l’incidente. Obbligare a un ritmo forsennato i neoassunti, ricattandoli con la promessa di un rinnovo e forse una assunzione stabile in capo a molti anni, peggiora inevitabilmente le condizioni di lavoro, e sottopone a rischi maggiori proprio chi è più ricattabile.

Mentre gli utili di Piaggio volano, l’azienda obbliga gli operai a turni massacranti, sfrutta e incentiva il precariato, e se ne infischia delle condizioni di lavoro di chi produce in favore di dirigenti e capi.

Oggi gli operai hanno dimostrato che la sicurezza sul lavoro non è uno slogan, e che sono pronti a lottare duramente fino a che tutti i rischi e le nocività in fabbrica non saranno eliminati.