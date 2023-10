Gruppo territoriale area pisana e lungomonte pisano Movimento 5 Stelle: raccolta firme per il salario minimo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Anche a Vicopisano si celebra domenica 08 ottobre il firma Day, per ottenere il salario minimo. Avrete l'opportunità di sostenere una causa importante. Il gruppo Area Pisana e Lungomonte Pisano Movimento 5 Stelle sarà presente a Vicopisano, in Viale Veneto 15, per la raccolta firme a supporto della proposta di legge che chiede l'introduzione di un salario minimo garantito per tutti i lavoratori. Se credete che sia giusto garantire una retribuzione dignitosa a chi lavora, vi invitiamo a venire a firmare e a diffondere la vostra voce Vi aspettiamo numerosi, insieme possiamo fare la differenza!



Barbara Maneschi, Referente Gruppo Territoriale M5S Area Pisana Lungomonte Pisano