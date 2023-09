E’ nato ufficialmente il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle della zona Valdera-Valdarno Inferiore e Val di Cecina. Si tratta di un passaggio cruciale per la riorganizzazione del M5S, che "punta a rafforzare ancora di più la sua presenza sui territori e a favorire concretamente l‘idea di cittadinanza attiva", fa sapere in una nota il Movimento. Il gruppo appena nato comprende decine di iscritti che sono attivi su un totale di 15 comuni, per un territorio di 1000 kmq, che va da Pontedera a San Miniato fino a Volterra.

Durante la prima riunione sono stati completati gli adempimenti ed è stato eletto come Rappresentante del gruppo. Si tratta di Maurizio Ribechini, 37 anni, di Fornacette, giornalista e attivista impegnato da due decenni nei movimenti ambientalisti, pacifisti e per i diritti sociali in tutta la provincia di Pisa. "Ci aspettano mesi molto impegnativi, dalla campagna per il salario minimo alle vertenze locali in difesa del territorio, fino alle elezioni amministrative del 2024 - dichiara Ribechini - puntiamo a riavvicinare i cittadini alla partecipazione diretta e a dare rappresentanza a chi vuole una svolta reale rispetto alle politiche degli ultimi anni".

"Un passaggio molto importante per una partecipazione sempre maggiore dei territori alle proposte del Movimento 5 Stelle nei Comuni che fanno parte del gruppo territoriale neocostituito", afferma Claudio Loconsole, assessore comunale di Cascina e coordinatore provinciale pisano del M5S.

"I gruppi territoriali saranno le nostre comunità-laboratorio aperte a tutti, aderenti e simpatizzanti, che permetteranno alle decine di persone recentemente avvicinatesi al M5S di diventare parte attiva della realtà civica di cui fanno parte", commenta Irene Galletti, capogruppo in Regione Toscana e coordinatrice regionale M5S. "Nuovi arrivi e attivisti storici animati dalla volontà di contribuire al benessere del proprio territorio, condividendo i valori e gli intenti tracciati da Giuseppe Conte prima da premier, poi da capo politico. Ci aspettano momenti cruciali, e saremo pronti a rilanciare le nostre proposte".