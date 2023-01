Edilizia scolastica a Pisa: "Numerosi disagi senza risposte tempestive da parte del Comune"

Disagi in più scuole di Pisa. Lo segnala Una città in comune, che parla di "numerose le segnalazioni da parte di numerosi genitori su diverse criticità che riguardano le scuole e su cui ci sono ritardi da parte del Comune di Pisa negli interventi per risolvere i problemi, in alcuni casi denunciati da tempo". La nota della lista rappresentata in Consiglio comunale da Diritti in Comune fa gli esempi: "E’ il caso dei genitori del nido Timpanaro che da ottobre hanno segnalato un guasto all’areazione del bagno senza ricevere risposta. Ma non solo. Al rientro dalle vacanze natalizie è stato segnalato che il pavimento della stanza della psicomotricità appariva letteralmente sollevato a causa delle infiltrazioni d'acqua, infiltrazioni che sono presenti anche in altre stanze dove il pavimento risulterebbe sempre bagnato e scivoloso. I genitori denunciano in particolare il fatto che non avendo altri spazi idonei, i bambini dopo pranzo continuano a dormire in una stanza, mai opportunamente sanificata".

A questo si aggiunge il problema che "alle scuole elementari Filzi e alle materne Ciari - insiste Ucic - il riscaldamento non funziona da diversi giorni provocando numerosi disagi per il freddo e solo ieri è arrivata una comunicazione del Comune che parla di 'un guasto serio', senza però indicare i tempi di risoluzione. Abbiamo raccolto tutte queste segnalazioni chiedendo alla amministrazione risposte ed interventi urgenti per far fronte a questa criticità affinchè i nostri bambini e le nostra bambine possano stare in luoghi salubri ed accoglienti", conclude la nota.