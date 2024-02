I nodi delle coop sociali in Toscana vengono al pettine! Basta sfruttamento! Salario minimo a 10€/h!

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Anche a Pisa si alza forte la voce di Potere al Popolo sulle problematiche salariali e di tutele che riguardano le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative sociali. “Finalmente anche la stampa locale lancia l’allarme sulle condizioni di questi lavoratori, che nella maggior parte dei casi svolgono servizi pubblici esternalizzati grazie alle politiche delle giunte toscane di centrosinistra, con uno stipendio medio di 500 euro mensili e poche tutele di sicurezza. Noi di Potere al Popolo più e più volte abbiamo organizzato momenti di protesta in loro difesa, e risulta oltremodo paradossale” aggiungono i portavoce del coordinamento locale “la posizione di alcuni dirigenti CGIL che, da una parte si rammaricano delle condizioni in cui versano quei lavoratori e dall’altra firmano contratti, come l’ultimo in materia, che prevede una paga minima di 7,60 euro lordi l’ora, sbandierata come una conquista!”. Gli stessi portavoce di Potere al Popolo ricordano che proprio su questo argomento è stata recentemente depositata anche nel consiglio comunale di Pisa una mozione affinché a livello cittadino il salario minimo dei lavoratori in appalto sia portato almeno a 10 euro l’ora, sulla scorta della legge di iniziativa popolare presentata recentemente in parlamento. Ed anche sul problema della sicurezza dei lavoratori sono state raccolte più di 50.000 firme per un’altra legge di iniziativa popolare che prevede l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro e che sarà presentata al Senato il prossimo 20 febbraio.



Potere al Popolo! Pisa