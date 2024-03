Il capogruppo PD Matteo Trapani su manifestazioni a Pisa e nuove mozioni in Consiglio comunale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

La grande movimentazione di questi giorni ha rappresentato un segnale importante nella nostra città. Una ferita non ancora curata ma che ha trovato degli attori importanti in città per questa ricomposizione. Studenti, genitori, docenti: proprio quelli che il consigliere Ziello, difeso a spada tratta dal Sindaco e dai consiglieri di maggioranza, ha accusato e offeso in Parlamento senza mezzi termini. E poi tante cittadine e cittadini che hanno invaso la città, che hanno chiesto la pace in Palestina e preteso la libertà di manifestare. Una bellissima festa ben riuscita e che ha coinvolto tutta la città.



Quelle immagini di poco più di una settimana fanno molto male perché evidenziano la sproporzionalità ingiustificata e la violenza che mina il rapporto tra istituzioni e il loro importante ruolo e i cittadini. Una fiducia che dobbiamo alimentare con fatti concreti e non parole, con severità verso gli errori e le responsabilità individuali.

Per questo non possiamo che ringraziare le ragazze e i ragazzi, in particolare il coordinamento degli studenti medi che hanno organizzato un'assemblea importante e molto partecipata gli scorsi giorni, per tutto quello fatto e per quello che faranno. Un grazie a tutti i ragazzi e le ragazze che sono venuti prima in Consiglio e poi in Commissione e per le cose che hanno detto con grande chiarezza e fermezza.



Domani porteremo di nuovo la richiesta di ritirare l'ordine del giorno della maggioranza che tutti in città hanno etichettato come inutile e inadeguato, approvando invece un atto che chiede l'individuazione delle responsabilità, a tutti i livelli, e conseguenti dimissioni o provvedimenti, strumenti per l'identificazione quali codici, la condanna rispetto ai fatti del 23 febbraio e la vicinanza agli studenti, la presa di distanze dalle dichiarazioni del capogruppo Ziello e l'invito a dimettersi. Presenteremo anche un atto per chiedere subito la pace in Palestina e la fine dei bombardamenti che stanno comportando una strage gravissima. Ci aspettiamo non solo coraggio ma anche responsabilità da parte del Sindaco che in questi giorni è sparito del tutto dalle dinamiche cittadine. Dispiace vedere che mentre Pisa era in piazza lui ha preferito stare nei palazzi.