Il consigliere comunale Maurizio Nerini sul progetto dell'ex Distretto: "Solo prese di posizione ideologiche"

Mi sembrava impossibile che anche per il progetto dell'ex Distretto Militare la sinistra pisana non fosse ancora sul fronte del no a prescindere... senza considerare perché il “percorso di partecipazione” per la riqualificazione dell'area che vorrebbero era già compiuto nel 2017, quando l'individuazione dell'area per “housing sociale” era chiara e definita dagli atti del Consiglio Comunale con tutte le caratteristiche che questi tipi di strutture hanno che certo non possono avere spazi abitativi enormi.

Le osservazioni ai progetti che vengono presentate quasi in fotocopia su tutti gli atti proposti dall'amministrazione in questi ultimi anni sono infarcite di ideologia e spesso si basano su errori di valutazione grossolani o visioni idilliache irrealizzabili e utopiche.

Ci si fossilizza per esempio sul “carico urbanistico” che in termini di traffico invece trova soluzioni per i parcheggi e poi su l' aggravio sui servizi come la rete fognaria o la raccolta dei rifiuti.

Ci si dimentica che quel luogo era una caserma, una “enclave” alla città, nella quale operavano e vivevano diverse centinaia di persone e per decenni è stata sede per le “visite per la leva militare” per migliaia e migliaia di persone la settimana.

Ancora disturba il fatto che le aree verdi progettate saranno pubbliche, ma fruibili in modo controllato e che l'imprenditore che costruisce … guadagni nel farlo.



Ma la chicca più assurda arriva dalla Fiab: non sono previsti stalli perle biciclette nel progetto dicono... a parte che l'istallazione delle rastrelliere non è soggetta a nessun vincolo, non so come siano riusciti a cogliere i dettagli in un disegno di grande scala.Il nocciolo della questione è che da fastidio l'opera di riqualificazione intrapresa a tutti i livelli da questa amministrazione perché mette in atto con cose concrete la nostra idea di città che altri davvero non hanno.