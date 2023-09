"Imperialismo, guerra e alternative di sistema - Verso le mobilitazioni antimilitariste di autunno"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Martedì 19 settembre ore 17.30 Logge di Banchi, Pisa. In caso di maltempo l’iniziativa si terrà in Via Sant'Andrea 31. Parteciperanno: DAVIDE SICCA, 'Movimento contro la base né a Coltano né altrove', LEONARDO BARGIGLI, Docente di Economia c/o Univ. di Firenze, CARLO FORMENTI, politologo e saggista, MAURO CASADIO, Rete dei Comunisti.

La guerra in Ucraina e' destinata a rimanere inscritta nella Storia come il conflitto che ha formalizzato l’ingresso dell’umanità in una nuova fase della competizione tra poli imperialisti e grandi potenze economiche cresciute dopo l’89.

Il multipolarismo, ben prima del conflitto ucraino, ha iniziato a sostituire l’unipolarismo imperialista a dominanza statunitense, come emerge con chiarezza anche dall’ultimo summit BRICS di Johannesburg di fine agosto. Il dominio occidentale durato oltre un ventennio in seguito al crollo del muro di Berlino ha solo rinviato l’appuntamento con i limiti intrinseci del capitalismo.

Sono venuti al pettine tutti i nodi di una crisi del suo modo di produzione, in forme uniche e senza precedenti rispetto alla storia di questa formazione economico/sociale.

Come in altre fasi, l’imperialismo occidentale risponde alla propria crisi con la guerra, sociale ed economica all’interno dei propri confini e guerreggiata contro i competitor esterni.

Tenteremo, con un ciclo di incontri che parte da Pisa il 19 settembre, di affrontare alcune sfaccettature di questo tornante storico avvalendoci di relatori che nel loro lavoro di analisi hanno focalizzato l’attenzione sia sulle differenze tra i soggetti oggi in conflitto, dalle trincee ucraine al mar cinese, sino al continente latinoamericano, sia sulle caratteristiche dei Socialismi “imperfetti” oggi presenti in vari paesi e continenti e sulle possibili forme della transizione in Occidente. Ci avvarremo anche delle esperienze di lotta contro la militarizzazione dei territori, come parte inscindibile e imprescindibile della riflessione militante. Contributi che ci auspichiamo saranno utili ad alimentare quella riflessione che può orientare nella lotta contro l’imperialismo e la guerra.