"Promuovere lo sport è una missione sociale importante e non bastano gli impegni generici, per questo abbiamo presentato un ordine del giorno che chiede azioni precise". A dichiararlo sono i consiglieri comunali de La città delle persone Paolo Martinelli, Gianluca Gionfri ed Emilia Lacroce, spiegando la proposta di un pacchetto di misure approvato dal Consiglio comunale.

"Venendo al dettaglio delle nostre proposte - continuano i consiglieri - abbiamo chiesto di mappare il territorio cittadino individuando, fra gli impianti sportivi comunali, quelli che possono impattare maggiormente e strategicamente la vita dei quartieri; valutare le situazioni delle convenzioni già attive, le associazioni che hanno già in gestione gli impianti, e lo stato degli stessi; valutare con le associazioni sportive concessionarie la disponibilità e la possibilità di dedicare momenti specifici, concordati, che nel rispetto e nella tutela degli impianti stessi possano permettere ai bambini ed ai ragazzi dei quartieri, di usufruire liberamente degli spazi aggregativi sportivi; prevedere per le nuove assegnazioni formule che garantiscano la fruibilità al quartiere, in specifiche ore ed in specifici giorni, così da dare modo ai gestori di presentare progetti idonei ad assolvere a tale richiesta; promuovere presso gli impianti sportivi comunali in accordo e collaborazione con i soggetti gestori concessionari, attività che coinvolgano adulti, ragazzi e bambini del quartiere anche non specifici fruitori delle funzioni sportive dell’impianto, al fine di rilanciare in ogni impianto una connessione con la vita comunitaria del quartiere; favorire lo sviluppo delle collaborazioni fra le associazioni sportive che gravitano nei quartieri così da favorire una molteplicità di attività presso gli impianti sportivi che coinvolgano la vita del quartiere stesso, favorendone la fruibilità da parte delle fasce deboli che non hanno possibilità di svolgere attività sportive organizzate".