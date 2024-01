Inchiesta Keu, dal Pd sostegno a Deidda e Pieroni, la Lega determinata a fare chiarezza

Pieno sostegno e fiducia nell’azione della Magistratura per il fondamentale compito che svolge ogni giorno a garanzia dell’ordinamento e a tutela dei diritti dei cittadini. E' quanto esprime Oreste Sabatino, segretario provinciale del Pd, sull'inchiesta sullo smaltimento illecito del Keu, il residuo di produzione derivante dal trattamento dei fanghi prodotti dagli scarti della concia delle pelli, prodotte dalla combustione dei fanghi delle concerie del distretto di Santa Croce sull'Arno. Un'inchiesta che vede aggiunta come ulteriore tappa il rinvio a giudizio per 24 persone, tra cui il sindaco di Santa Croce Giulia Deidda e il consigliere regionale Andrea Pieroni, entrambi in quota Pd.



"Esprimiamo la nostra vicinanza a Giulia e ad Andrea, in un momento così difficile e delicato, convinti che sapranno difendersi dalle accuse nelle apposite aule giudiziarie e con le garanzie processuali previste dall’ordinamento. Le accuse a loro rivolte non hanno nulla a che vedere con la mafia e con il Keu - sottolinea Sabatino - ribadiamo che quest’inchiesta non ci lascia indifferenti. Da parte nostra, come abbiamo sempre detto, c'è e ci sarà sempre la più ferma e convinta condanna di fronte a fenomeni di corruzione, mafia e inquinamento ambientale. Allo stesso tempo però riteniamo doveroso continuare a sostenere e difendere un territorio che, con il suo distretto conciario, rappresenta un grande valore aggiunto dal punto di vista economico, produttivo e sociale, non solo per la Provincia di Pisa ma per l'intera Toscana".



"La richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Dda di Firenze per 24 indagati e 6 società nell'ambito dello scandalo Keu sta passando inosservata, ma evidenzia la necessità di fare chiarezza su un sistema illecito di smaltimento dei fanghi conciari che ha coinvolto la Toscana fino a lambire i Palazzi del potere regionale. Si è innocenti fino al terzo grado di giudizio e rimango convintamente garantista, tuttavia non può destare preoccupazione il vaso di Pandora scoperchiato dalla Direzione distrettuale antimafia di Firenze da cui è emersa la possibile esistenza di rapporti tra la criminalità organizzata, la Sinistra al governo regionale e le imprese" interviene Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega, membro della Commissione Giustizia e delle Commissione d'inchiesta ecoreati ed antimafia.



"Siamo fiduciosi nell'esito delle attività giudiziarie che potranno chiarire le responsabilità dei gravissimi fatti sugli spargimenti in tutta la Toscana del Keu, sostanza inquinante derivata dal trattamento dei fanghi da concia. Come membro della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, su impulso anche del lavoro del Dipartimento Nazionale antimafia della Lega, sarà proposta un'attività conoscitiva sulle influenze criminali nell'ambito toscano per ciò che concerne la gestione dei rifiuti e sulle azioni preventive svolte dallo Stato tramite Prefetture, Procure e Polizia Giudiziaria - prosegue Potenti - iniziative per le quali ringrazio il collega senatore Gianluca Cantalamessa, nostro capogruppo in Commissione Antimafia, che sta riservando grande attenzione ai fatti avvenuti in Toscana. Possibili attività conoscitive sui temi dell'inchiesta Keu potranno essere svolte in ambito di un'altra Commissione parlamentare di inchiesta, quella sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari che può vantare la presidenza di un esponente leghista, il deputato Jacopo Morrone. In questo contesto si può chiedere di acquisire notizie sullo stato delle azioni esperite dalla Regione Toscana per la bonifica dei siti inquinati dal gruppo criminale. Come Lega siamo determinati a fare chiarezza e a pretendere trasparenza su questa brutta pagina relativa alla gestione dei rifiuti in Toscana in cui le responsabilità della sinistra regionale sono sotto gli occhi di tutti" conclude il senatore leghista.