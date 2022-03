"Parliamo di Pisa e del suo futuro": incontro pubblico con il sindaco Conti

Si terrà sabato 26 marzo dalle ore 10.30 presso le Officine Garibaldi in via Gioberti l’evento 'Nuove sfide per una città che cambia, Pisa al centro con Michele Conti Sindaco'. L’iniziativa lanciata dal Sindaco di Pisa è aperta al pubblico e l’ingresso è consentito con green pass.

"Abbiamo superato il periodo più critico della pandemia - ha dichiarato Conti - sia dal punto di vista sanitario che economico. Si è aperta una fase nuova di opportunità con i fondi del Pnrr, ma anche di grande incertezza a causa di una crisi internazionale con la guerra nel cuore dell’Europa. Il momento storico delicato che stiamo attraversando impone anche agli amministratori locali di ripensare l’agenda delle priorità, per non farsi trovare impreparati di fronte alle nuove sfide che le comunità locali si troveranno ad affrontare nei prossimi anni. Parleremo di Pisa e di futuro, partendo dalle cose fatte in questi anni e dai progetti in cantiere, per costruire insieme una città più moderna, più attrattiva, più europea. E ci sarà bisogno del contributo di tutti. Vi aspetto sabato mattina per parlarne insieme".