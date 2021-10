Incontro in Comune tra il neo amministratore unico di Sepi spa, David Baccelli, e il presidente del Consiglio comunale, Alessandro Gennai.



Un' occasione, per il presidente Gennai, per fare a Baccelli, anche da parte di tutti i consiglieri comunali, gli auguri di buon lavoro.David Baccelli, laureato in Economia e Commercio, commercialista, è sposato con Benedetta ed ha tre figli, Vittoria, Andrea e Emanuele.