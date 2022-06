Fratelli d'Italia torna ad incontrare i cittadini: appuntamento al mercato Paparelli

Dopo un periodo di pausa dell'attività sul territorio dovuta alla pandemia, sabato 4 giugno, Fratelli d'Italia Pisa riprenderà i propri incontri con cittadini e simpatizzanti. Dalle ore 10 alle ore 12, presso il mercato di via Paparelli. sarà possibile incontrare consiglieri ed assessori e proporre idee e soluzioni per la città in questo ultimo anno di governo. Sarà possibile, per chi lo vorrà, anche tesserarsi.

Di seguito gli ulteriori incontri con la cittadinanza: venerdì 10 giugno dalle 16,30 alle 19, Largo Ciro Menotti; domenica 19 giugno dalle ore 10 alle ore 12,30, piazza Gorgona a Marina di Pisa.