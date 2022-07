Incontro con Elly Schlein a Marina di Pisa: la Sinistra Civica Ecologista richiama all'unità

Il coordinamento pisano di Sinistra Civica Ecologista considera "positivo e estremamente interessante" l’incontro di domenica scorsa, a Marina di Pisa, con la vicepresidente della Regione Emilia Romagna. L'appuntamento è stato molto partecipato.

"Nella discussione è emersa chiaramente la nettezza dell’impronta culturale, di sinistra e ecologista, che sta alla base del suo impegno e che è argomentata e documentata nel suo libro 'La nostra parte'. Elly Schlein - scrive il partito in una nota - è stata la prima a parlare di 'giustizia sociale e di giustizia ambientale' come due valori che devono camminare insieme. Oggi in molti usano quelle parole, ma troppo spesso le usano più per calcoli politici e elettorali anziché per provare a organizzare e unire un movimento in grado di rendere forti quegli obiettivi. In tal senso ci pare giusta e pienamente condivisibile la denuncia verso la frammentazione e la divisione che caratterizzano la sinistra e gli ecologisti in Italia, spesso dettata da personalismi o da diatribe che rendono debole e respingente il rapporto con i giovani e con i movimenti che hanno una sensibilità ambientalista".

Una considerazione quest'ultima che "purtroppo e paradossalmente avviene anche quando siamo di fronte a battaglie e scadenze nelle quali è in gioco il futuro del Paese o delle città, ed è concreto il rischio di uno scivolamento degli equilibri istituzionali e di governo verso la destra estrema. Oggi siamo di fronte a un processo di forte restringimento del cosiddetto 'voto utile' o 'voto contro', come dimostra chiaramente la crescita dell’area del 'non voto', e solo con proposte che hanno la capacità di generare coesione e unità su un progetto di cambiamento si può costruire una reale alternativa sia sul piano politico che su quello degli indirizzi dello sviluppo economico, sociale, civile e ambientale".