Alla Stazione Leopolda Fratelli d'Italia incontra la cittadinanza

Fratelli d'Italia Pisa torna fra la gente e lo fa, dopo un lunghissimo periodo di pausa dovuto alla pandemia, lunedì 13 dicembre dalle 18,30, presso la Stazione Leopolda di Pisa. "Questa pausa non ha limitato l'azione politica del Partito, degli assessori e dei consiglieri comunali e per questo motivo l'iniziativa di lunedi prossimo sarà l'occasione per raccontare quanto di buono è stato fatto, nonostante le difficoltà, e presentare tutti i progetti che sono in cantiere per poter migliorare sempre di più la nostra città - sottolineano da Fdi - saranno, dunque, presenti gli assessori, i consiglieri e membri dell’esecutivo di Fratelli d'Italia, i quali faranno il punto della situazione illustrando il lavoro svolto nonché quello che è in procinto di essere concretizzato".

L'accesso è possibile solo con Green Pass, previa prenotazione. Per info e prenotazioni: 3471222355 (Amelia) - 3382136929 (Rachele).