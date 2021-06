Via Bargagna: Fratelli d'Italia incontra i cittadini

/ Via Italo Bargagna

Incontro con i cittadini questa mattina, 12 giugno, per Fratelli d'Italia in via Bargagna. All'incontro hanno partecipato il sindaco Michele Conti, l’assessore Raffaele Latrofa, i consiglieri Maurizio Nerini e Giulia Gambini e il coordinatore comunale di Fratelli d'Italia Rachele Compare, che hanno ascoltato le proposte di residenti e commercianti.

"Fratelli d’Italia Pisa, dopo la pausa prolungata dovuta all’emergenza sanitaria, ha ripreso la politica fuori dal palazzo comunale con spirito di confronto e condivisione della quotidianità vissuta dai cittadini - afferma il coordinatore comunale Compare - doverosi i ringraziamenti alla Giunta Conti, che è riuscita ad apportare dei miglioramenti tangibili, dopo anni di abbandono e degrado in cui versava il quartiere, grazie soprattutto alla riqualificazione di alcune aree come quella destinata a diventare il Parco Europa”.