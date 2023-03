Iniziativa del Movimeno 5 Stelle ai Passi, sabato 11 Marzo, ore 10.30, in Largo Ippolito Nievo. I rappresentanti 5 Stelle danno appuntamento ed invitano tutti gli abitanti ad un confronto su quali siano le problematiche, le difficoltà del quartiere. Insomma una occasione per contribuire ad a far emergere i problemi, discutere quali siano i suggerimenti e le proposte.









"Queste occasioni di confronto, che ormai il Movimento sta organizzando un po’ su tutto il territorio comunale, sono gli unici modi per consentire la partecipazione attiva dei cittadini, privati degli strumenti di partecipazione. Quindi occasione per dire la loro e per il Movimento farsi portavoce di un disagio autentico, espressione del quotidiano e del vivere comune" sottolineano i pentastellati.