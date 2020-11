Incontro tra il presidente del Consiglio Regionale e quello della Provincia

Nel pomeriggio di venerdì 13 novembre il presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori ha ricevuto presso la sede di Via Nenni la visita istituzionale del neo presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo. "Nel tour istituzionale che sto facendo in questi giorni, la visita di ieri al presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori è stata per me particolarmente importante. Abbiamo infatti gettato le basi di lavoro comune sui tanti temi che riguardano il territorio che mi ha eletto: dallo sviluppo all'ambiente, dalle infrastrutture al lavoro, dall'innovazione alla geotermia per arrivare alla sanità (che qui ha veri e propri centri di eccellenza), la nostra provincia può e deve essere sempre più il motore dell'area costiera", ha affermato Mazzeo.

"Si è trattato di un incontro importante perché con Antonio abbiamo potuto fare il punto sulle competenze fondamentali delle Province, come la manutenzione della viabilità sul territorio e dell'edilizia scolastica per tutti gli i plessi delle scuole superiori. Allo stesso tempo abbiamo affrontato il margine di azione dei nostri enti sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista delle risorse umane: se è vero che negli ultimi anni le Province hanno ricevuto stanziamenti maggiori che ridanno dignità all'azione dei nostri enti, è pur vero che, viste le nostre competenze strategiche per tutte le comunità, è fondamentale continuare a stanziare risorse aggiuntive per le nostre istituzioni al fine di poter dare servizi sempre migliori a cittadini e imprese. Il presidente del Consiglio regionale ha condiviso il mio punto di vista, esprimendo la necessità di coinvolgere anche maggiormente le Province in percorsi di scelte strategiche per i territori, come la messa a punto dei meccanismi che riguardano il piano di sviluppo collegato anche al Recovery Found, in modo da ascoltare attivamente le esigenze dei territori. Ringrazio pertanto il Presidente Mazzeo della sua graditissima visita e del suo costante e rinnovato impegno finalizzato a una sempre più a una concreta sinergia istituzionale tra la Regione Toscana e la Provincia di Pisa".