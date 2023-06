Montecatini, incontro del sindaco con il presidente regionale Giani: sul tavolo la scuola media Donegani

Il sindaco di Montecatini Val di Cecina Francesco Auriemma e l'assessore alla cultura e istruzione David Querci hanno incontrato, nei giorni scorsi, nella sala riunioni del palazzo della Regione, il presidente della Regione Eugenio Giani.

Un primo faccia a faccia dopo il risultato elettorale che ha consentito agli amministratori di Montecatini di illustrare al governatore della Regione il problema che dall'inizio dell'anno, attanaglia la scuola media Donegani, plesso scolastico chiuso per ragioni di messa in sicurezza statica che necessita di un corposo intervento di ripristino a livello economico.

"Il presidente, dopo essersi congratulato per il grande risultato conseguito alle elezioni, dopo che abbiamo posto una serie di domande specifiche, ha assicurato l'aiuto della Regione per consentire agli alunni della scuola di tornare in classe, nelle loro aule, nel più breve tempo possibile " fanno sapere il sindaco Auriemma e l'assessore Querci", che descrivolo il confronto come un "colloquio cordiale e positivo".

Gli studenti sono stati spostati a studiare in moduli prefabbricati, dopo un periodo di pendolarismo verso la scuola media 'Jacopo da Volterra'. Il quadro economico per i moduli prefabbricati, posizionati nel piazzale da cui si accede al museo delle miniere, hanno avuto un costo totale pari a quasi 230mila euro. Per quanto concerne i finanziamenti, per avviare opere di ristrutturazione e miglioramento sismico, gli importi parlano, in base al progetto, di una stima che supera un milione di euro.

"Contiamo nell'impegno pronunciato dal presidente Giani durante il nostro incontro - aggiunge il sindaco - il lavoro sarà complesso poiché dovremo reperire le risorse necessarie per il ripristino della scuola. Per noi è fondamentale che i ragazzi tornino a studiare nelle aule, quelle vere, nel più breve tempo possibile. Sperando che sia anche possibile recuperare gli alunni di Saline che si sono iscritti alla scuola media di Volterra".