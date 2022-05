Incontro sul terzo settore al Circolo Arci di San Donato

Giovedì 26 maggio, alle ore 20, presso i locali del Circolo Arci di San Donato, l’unione comunale del Pd di Santa Maria a Monte ha organizzato un incontro-dibattito sulla Nuova Riforma del Terzo Settore, interverranno Patrizia Faraoni segretaria dell’unione Pd di Santa Maria a Monte, Andrea Pieroni Consigliere Regionale, Andrea Sostegni consigliere Regionale con delega alla Sanità, David Spalletti coordinatore Pd delle associazioni del Comune di San Miniato e Ivetta Parentini della Segreteria Provinciale del Pd con delega al Terzo settore.

L’incontro sarà preceduto da un’apericena offerta dal Circolo Pd di Santa Maria a Monte che si pone l’obiettivo di poter essere interlocutore per le associazioni, di raccoglierne le problematiche per diventare punto di riferimento e tramite privilegiato per le possibili risposte.