"Dopo otto mesi dalle prime segnalazioni da parte dei genitori non è stato ancora realizzato nessun intervento strutturale per risolvere il problema delle infiltrazioni d’acqua alla palestra del Romito". Così Matteo Bagnoli consigliere comunale di opposizione a Pontedera a pochi giorni dall’inizio delle lezioni e dal suono della prima campanella.

"Quella della palestra del Romito è l’ennesima conferma, se ancora ce ne fosse bisogno, di come a Pontedera manchi una gestione coordinata e programmata delle manutenzioni ordinarie e straordinarie" aggiunge Bagnoli. "Ciò che stupisce - conclude il capogruppo - rimane comunque l’assenza di un metodo. Nella gestione del patrimonio possono capitare delle urgenze ed emergenze da gestire, ma se neanche di fronte alle segnalazioni dei cittadini si interviene, vuol dire che le priorità dell’amministrazione comunale sono altre e questo, soprattutto quando c’è in ballo la sicurezza dei bambini, non è accettabile".