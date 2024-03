Iniziativa pubblica sui servizi educativi con la coalizione di centrosinistra

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Prosegue, con un focus dedicato ai servizi educativi, la serie di incontri tematici lanciata il mese scorso dal Progetto Civico e Progressista. La coalizione di centrosinistra, organizza infatti un incontro pubblico del Tavolo di lavoro Scuola, promosso da PD, La Città delle Persone, Sinistra Unita, +Europa e aperto al contributo di tutti i cittadini e le cittadine di Pisa.

L'iniziativa, dal titolo "Scuola da 0 a 6 anni. Pisa città educante?", si terrà venerdì 15 marzo, dalle ore 18, presso la sala convegni della Stazione Leopolda di Pisa.

La domanda da cui nasce è: cosa offre Pisa alle bambine e ai bambini da 0 a 6 anni e alle loro famiglie?

"Questo incontro - dichiara Martinelli, coordinatore della coalizione, a cui saranno affidate le conclusioni dell'iniziativa - arriva dopo una serie di battaglie che abbiamo condotto su questi temi in Consiglio comunale, dove abbiamo cercato di risvegliare l'attenzione dell'amministrazione verso le bambine e i bambini e verso i servizi educativi. La lista di problemi e mancanze è lunga, dalle liste d'attesa dei nidi alle ludoteche chiuse da oltre 4 anni, dalla costruzione degli appalti alle carenze di risorse e personale. Con questo appuntamento - continua Martinelli - vogliamo ribadire che questi temi sono prioritari nella nostra agenda di opposizione".

Durante l'incontro, che si aprirà con gli interventi del pedagogista Maurizio Parente e dell'educatrice Michela Marinai, tesi a mettere al centro il valore educativo e l'importanza della formazione dei primi anni di vita dei bambini e delle bambine, interverranno le consigliere comunali Emilia Lacroce (La città delle persone) e Silvia Pagnin (Partito Democratico) e il consigliere Luigi Sofia (Sinistra Unita per Pisa). A loro sarà affidato il compito di approfondire gli atti presentati in Consiglio comunale. Verranno inoltre condivise buone pratiche per poi aprire uno spazio di dibattito e confronto.