Montescudaio, insediato il nuovo Consiglio comunale: il sindaco Caprai presenta la sua giunta

Venerdì 21 giugno si è svolta la cerimonia di insediamento del Consiglio comunale di Montescudaio. In una sala consiliare gremita, il Consiglio ha proceduto alla convalida degli eletti ed il sindaco Loris Caprai ha giurato di osservare lealmente la Costituzione Italiana. Il sindaco nel corso della seduta ha presentato gli indirizzi programmatici e la Giunta comunale. Queste le deleghe: Enrico Salvi nominato vicesindaco, assessore alle Attività Produttive, Commercio, Turismo, Relazioni con la Frazione e Cimitero. Daniela Galluzzi assessore Bilancio, Personale, Scuola, Cultura, Tutela degli animali, CROM e GAL terre Etrusche.

Il risultato elettorale è stato una vittoria di tutta la squadra per questo ciascun consigliere eletto collaborerà con il sindaco in ambiti specifici: Lia Maioli che sarà capogruppo, politiche sociali e pari opportunità, rapporti con la Croce Rossa; Stefano Creatini: viabilità extraurbana, strade vicinali, rappresentante comune strade consortili, demanio, protezione civile; Mattia Mura: organizzazione manifestazioni culturali, politiche comunitarie gemellaggio; Alessio Pergolesi: organizzazione manifestazioni, politiche comunitarie, gemellaggio; Alessia Viviani: rapporti con le associazioni, organizzazione sagra del vino, politiche ambientali. Per la minoranza sono entrati in Consiglio comunale la sindaca uscente Simona Fedeli, Fabrizio Landi ed Enrico Fedeli.

Uno dei momenti più belli dell’insediamento del rinnovato Consiglio comunale è stato quello che ha fatto seguito alla seduta dal tipico carattere procedurale. La via antistante il palazzo municipale, venerdì sera si è popolata ed animata: il paese si è riunito, dopo l’accesa campagna elettorale, 'per cenare e stare insieme'. Questa è stata la riuscita ed apprezzata iniziativa della nuova amministrazione per permettere al paese finalmente di vivere una comune identità, sociale e culturale, per costruire una Montescudaio di tutti, più inclusiva e animata dal suo tessuto associativo.