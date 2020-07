Nuovi consiglieri della Giunta: "Il sindaco sospenda la nomina di Bottai"

Interpellanza urgente al sindaco di Pisa Michele Conti sulla nomina di Stefano Bottai a svolgere le funzioni di consigliere delegato 'alle infrastrutture delle acque interne: dalla Darsena ai Navicelli, alla navigabilità dell’Arno'. E' l'iniziativa in Consiglio Comunale promossa dai consiglieri Pd Olivia Picchi e Vladimiro Basta, a seguito di quanto spiegato dallo stesso primo cittadino sui nuovi 'appoggi esterni' alla Giunta. Scelta criticata anche da Diritti in Comune.

Per i membri Pd si tratta di una "scelta sconcertante che di fatto esautora la giunta comunale. Ma se Ziello è personaggio politico ed il fatto che sia lui a prendere le scelte per Conti è noto a tutti, la nomina di Bottai invece ci preoccupa e ci spinge a porre alcune domande. Intanto non sono cariche previste da nessuno statuto, non conosciamo come questa decisione sia maturata, ma soprattutto come si concilia e con quali poteri di fatto (reali non può averne) il rapporto con i singoli assessori. A cosa serve allora una giunta?"

Parlando di "potenziali conflitti di interesse" i due consiglieri circa il ruolo di Bottai. "Sono note - scrivono in una nota - le vicende intorno alla Sviluppo Navicelli di cui Bottai è stato protagonista. In conseguenza di ciò, vorremmo sapere se si è verificata l'esistenza o l'insorgenza di conflitti d'interesse tra i poteri e le funzioni pubbliche che, il consigliere delegato 'alle infrastrutture delle acque interne: dalla Darsena ai Navicelli, alla navigabilità dell’Arno' deve esercitare e la tutela dei propri, sia pur legittimi, interessi personali, passati e attuali". Poi: "Bottai ricopre il ruolo di vicepresidente di Toscana Aeroporti. Numerosi possono essere i contrastanti interessi legittimi fra Comune e Toscana Aeroporti. Del resto le vicende amministrative del recente passato lo dimostrano si veda la vicenda dei bus o della sosta lunga al parcheggio del Pisamover che hanno prodotto ben 9 sentenze del Tar tutte favorevoli all'amministrazione comunale, e ancora, la variante urbanistica relativa alla cittadella aeroportuale o il contrasto sul Pef".

C'è anche l'appena approvato Piano Strutturale Intercomunale Pisa-Cascina, "approvato in fretta e furia ed in completa solitudine dalla maggioranza. Vorremmo sapere quali obiettivi, riconducibili alle previsioni urbanistiche, anche se soltanto riguardanti 'alle infrastrutture delle acque interne: dalla Darsena ai Navicelli, alla navigabilità dell’Arno' faranno parte dell'attività del consigliere delegato".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"L’interpellanza da noi presentata - concludono Picchi e Basta - ha il solo obiettivo di fare luce su una vicenda che, a oggi, presenta molti lati oscuri, con conseguente necessità di chiarimenti. Per queste ragioni chiediamo al sindaco di riferire urgentemente in Commissione Consiliare e in Consiglio Comunale, in modo che siano approfondite le problematiche da noi poste. Per queste ragioni chiediamo che non si proceda alla nomina o, se fatta, se ne sospenda l'efficacia, fino a quando il Consiglio Comunale non sia messo in condizione di esercitare, legittimamente, la sua funzione primaria d’indirizzo e di controllo su materie complesse e delicate come quelle che scaturiscono da questo tipo di decisione e dalle preoccupazioni da noi avanzate".