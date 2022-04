Degrado a Porta a Mare, Di Gaddo (Pd): "Tanti problemi da risolvere"

"Tutta l’area compresa tra via Aldo Moro fino all'incile, nel quartiere di Porta a Mare, è in forte degrado". Questa la denuncia della consigliera comunale Benedetta Di Gaddo (Pd), presentata questa mattina tramite una interpellanza al sindaco di Pisa, Michele Conti.

Lunga la lista dei problemi. “Occorre - scrive Di Gaddo - incrementare i parcheggi per i residenti, riqualificare i marciapiedi eliminando ogni barriera architettonica o altro impedimento come i mastelli della raccolta differenziata. Occorre realizzare i cassonetti interrati, garantire la cura, la pulizia e il decoro dell’area verde, con particolare attenzione all'area giochi per bambini e all’area sgambatura cani. E’ necessario inoltre la risoluzione definitiva nella gestione del 'rudere St.Gobian' e la bonifica dell’intera area, così come è necessario incrementare l’illuminazione per evitare fenomeni di spaccio e combattere la microcriminalità e installare barriere fonoassorbenti lungo la ferrovia per ridurre non solo l’inquinamento acustico, ma anche per ripristinare la sicurezza dell’area impedendo l’attraversamento pedonale dalla stessa, così come richiesto dai cittadini firmatari della raccolta firme effettuata durante l’ultima consiliatura del CTP n.2".



"Infine - conclude la Di Gaddo - è necessario incrementare la segnalazione della presenza della pista ciclabile che da via Aldo Moro incrocia via di Balduccio, evitando così che venga percorsa da veicoli a motore, l’incuria in cui versa il sottopasso che congiunge via A.Moro a via Livornese e l’area a verde limitrofa, riattivare almeno una delle due fontane d’acqua pubblica site in quest’area oltre a combattere il degrado in cui versa il parcheggio tra via del Chiassatello e via Livornese, all'altezza del n. civico 46”.