Interpellanza di Terricciola SiCura sulle criticità nelle scuole

Matteo Arcenni di Terricciola SiCura segnala "la mancanza del citofono esterno al plesso scolastico, al primo piano una finestra interna con blocco di sicurezza rotto e pertanto apribile dai bambini, il riscaldamento assente in alcune delle aule del primo piano (3ºA, 2ºB, ecc.). E ancora, come se non bastasse, la mancanza di parti di pavimentazione in linoleum in alcune aule con evidenti zone dove si trova solo cemento grezzo, la presenza di buchi e avvallamenti nella pavimentazione di alcune aule e corridoi. Infine, l’assenza di un sistema di video-sorveglianza".

Così l'esponente politico parla delle "problematiche che interessano le scuole Elementari e Medie di Terricciola. Si tratta di criticità oggettivamente pericolose - prosegue - che oltre a creare disagio ai nostri figli e bambini pregiudicando un sano e sacrosanto diritto all'istruzione, potrebbero creare pericoli sia ai bambini che al personale docente e Ata, oltre che pregiudicare l’integrità e l’agibilità della scuola. Il fatto che tali problemi, presenti da tempo e già oggetto di segnalazione all’amministrazione comunale, non siano stati mai risolti, ci ha spinto a presentare un’interpellanza in Consiglio comunale con richiesta di risposta urgente da parte del sindaco".

Al comune quindi viene chiesto: "Non sarebbe opportuno agire subito per la messa in sicurezza del plesso scolastico e per ripristinare l’integrità originaria dell’area, in modo da garantire la salvaguardia dei cittadini e bambini? Non sarebbe opportuno procedere subito all’installazione delle telecamere di sicurezza? Infine, non sarebbe opportuno procedere all’installazione del citofono esterno?".