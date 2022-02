Consiglio comunale: via libera all'intitolazione di una via della città ai caduti delle forze dell'ordine

Via libera del Consiglio comunale, nella seduta di ieri, alla proposta della consigliera Brunella Barbuti (Lega), d’intitolare una via, una piazza o una rotatoria o un altro luogo significativo della città ai caduti delle forze dell’ordine. La mozione è stata approvata all'unanimità.

“Sono molto soddisfatta - ha poi commentato la consigliera Barbuti - per l’approvazione di questo atto d’indirizzo. E’ un atto doveroso intitolare una via o una piazza o un altro luogo significativo della nostra città ai caduti delle forze dell’ordine, a coloro che hanno sacrificato la propria vita per la sicurezza di tutti noi difendendo i valori della legalità, rispetto delle legge e difesa della democrazia. I rappresentati delle forze dell’ordine, spesso con mezzi e strumenti inadeguati, svolgono un ruolo fondamentale per la comunità mettendo a repentaglio la propria vita lottando contro illegalità, criminalità e mafie. Pisa - conclude la Barbuti - li ringrazia e ne vuole così onorare la memoria”.