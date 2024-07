Procede l'iter per l'aggiornamento del Piano di protezione civile del Comune di Pisa

Nel corso della seduta di oggi, 2 luglio, la prima Commissione consiliare permanente del Comune di Pisa ha ricevuto l’illustrazione del nuovo piano di protezione civile. Ricevuto il via libera dalla Regione e dopo l’approvazione da parte della commissione, previsto nei prossimi giorni, il piano giungerà in Consiglio comunale per poi diventare esecutivo. L’ingegner Luca Padroni, responsabile dell’ufficio protezione civile del Comune, ha illustrato l’iter di aggiornamento cominciato nel 2022 e i contenuti del piano che ad oggi risulta completamente aggiornato e in linea con la normativa nazionale e regionale.

Per il presidente della commissione Angelo Ciavarrella (Pisa al Centro) "l’ingegner Padroni e il suo staff hanno svolto un enorme lavoro di pianificazione procedendo alla revisione completa del piano, rivedendo la catena di comando e controllo per la gestione delle emergenze e predisponendo la cartografia di riferimento che sarà disponibile su piattaforma Arcgis online e consultabile da tutti i cittadini sia da pc sia da smartphone e infine contemplando nuovi rischi rispetto al passato quali il vento forte, le mareggiate e il maremoto".

"A Pisa abbiamo una struttura di protezione civile - conclude Ciavarrella - che in molti ci invidiano ed è compito di tutti noi cittadini seguire le istruzioni che vengono emanate nelle varie situazioni di pericolo e mettere in atto le relative misure di autoprotezione. Per questo invito chi non lo avesse ancora fatto a iscriversi al sistema di allertamento AlertPisa in modo da sapere, in caso di necessità, cosa fare e quando farlo".