La Città del Teatro: l'intervento del Partito Democratico

Una lista di opposizione usa strumentalmente, e dipingendo un quadro inesatto, la situazione della “Città del Teatro” per criticare l’Amministrazione Comunale.

Partiamo dai fatti: molti luoghi di cultura da anni subiscono tagli e chiusure, in tutta Italia. E la situazione debitoria e patrimoniale del Teatro cascinese ha registrato per anni delle difficoltà. È però innegabile come l’attuale Amministrazione Comunale, con il lavoro effettuato da ottobre 2020, abbia evitato i rischi di chiusura del teatro cascinese. La convenzione rinnovata tra Comune e Teatro, il piano di rientro approvato dall’avvocatura della Regione e il finanziamento di 680.000 euro per l’efficientamento energetico hanno scongiurato il pericolo di chiusura al quale era stato abbandonato il Teatro dalla precedente amministrazione. È assolutamente vero che il finanziamento per l’efficientamento energetico sia stato intercettato dal precedente CdA, e portato avanti dall’attuale CdA, ma va sottolineato come entrambi siano stati nominati dall’attuale Amministrazione Comunale, non da altri. È quindi in atto un chiaro percorso di risanamento iniziato a fine 2020 e che proseguirà nei prossimi anni.

In ogni caso, non solo sono stati salvati posti di lavoro ed evitata una situazione di degrado che la chiusura avrebbe comportato, ma è iniziata una innegabile fase di rilancio culturale portata avanti dalle diverse direzioni artistiche. Un’ennesima dimostrazione è la presentazione del cartellone effettuata nei giorni scorsi in occasione del trentennale della nascita della Fondazione Sipario. L’offerta culturale teatrale proposta ha ricevuto apprezzamenti da numerosi addetti di settore ed è stata introdotta una proposta musicale di livello che vedrà esibirsi nei prossimi mesi artisti di fama nazionale come Max Gazzè ed Elio e le Storie Tese. Confermata inoltre la rassegna “This is Jazz” che lo scorso anno ha registrato un grande successo di pubblico, torneranno infatti grandi artisti internazionali.

In campagna elettorale avevamo promesso che non avremmo mai pensato la cultura come costo ma come investimento e ricchezza, e il rilancio delle attività del teatro ne è una conferma.