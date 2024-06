'La città delle persone' festeggia un anno, incontro con i consiglieri comunali

Giovedì 27 giugno, alle ore 18.30, allo spazio OpenPI in piazza Vittorio Emanuele II, si terrà la festa dell'associazione La città delle persone, a un anno dalla fondazione. "Sarà un'occasione speciale - spiegano gli organizzatori - fatta di musica, spettacoli e confronti. La serata sarà animata dalla musica di Alfonso De Pietro e dallo spettacolo di Margherita Guerri. C'è di più, durante l'evento verrà presentato il resoconto del primo anno di attività dell'associazione, perché pensiamo che sia fondamentale dare conto ai cittadini di cosa si fa e di come lo si fa. Crediamo che sia doveroso non solo in campagna elettorale, ma sempre. Abbiamo deciso di farlo con una festa, come piace a noi, per stare insieme, divertirci, confrontarci. E' una festa aperta a tutti, non solo a chi già ci sostiene, ma anche a chi è semplicemente curioso di conoscere meglio la nostra associazione e i risultati della nostra azione politica: un momento di incontro, condivisione e trasparenza. Durante la serata, inoltre, i consiglieri comunali de La città delle persone Paolo Martinelli, Gianluca Gionfriddo ed Emilia Lacroce rendiconteranno sul primo anno di attività consiliare. Vi aspettiamo numerosi per festeggiare insieme, per ascoltare le vostre idee e proposte e per costruire un futuro migliore per la nostra città".