Pensiline in piazza della stazione, La Città delle persone: "Alla giunta non interessa la salute degli utenti"

"Come La città delle persone abbiamo denunciato più volte, anche con un sit in, la mancanza di pensiline alla stazione che riparino dal caldo e dalla pioggia". Lo si legge nella nota diramata dai consiglieri della lista civica Paolo Martinelli, Gianluca Gionfriddo ed Emilia Lacroce dopo la risposta della giunta all'interrogazione presentata nei giorni scorsi.

"L'assenza di luoghi di riparo rende quello spazio poco vivibile per i cittadini e decisamente poco accogliente per i turisti, creando un disagio evidente soprattutto per chi sosta in attesa di bus e taxi. Dopo la bocciatura sulla presentazione di un nostro question time sul tema da parte della destra, abbiamo presentato un'interrogazione scritta alla giunta, la cui risposta continua a evidenziare una mancanza e ci lascia assolutamente insoddisfatti".

I tre consiglieri di minoranza proseguono: "La giunta ammette, nei fatti, di non aver previsto pensiline nel progetto originale della piazza e di aver inoltrato alla Soprintendenza una richiesta per l'installazione di pensiline soltanto nel maggio scorso, dopo che il nostro gruppo ha dato evidenza pubblica alla questione. Tutto questo nonostante ormai quella piazza sia stata inaugurata varie volte, alcune delle quali, non a caso, prima delle elezioni".

"Sui tempi di installazione la risposta non fornisce certezze, limitandosi a un'ipotesi di tre mesi dopo l’ottenimento del permesso. Anche quest'estate, dopo quella dell'anno scorso e dopo le piogge invernali, trascorrerà dunque con cittadini e turisti che dovranno sopportare afa e caldo senza ripari. In buona sostanza, la giunta si trova a rincorrere una lacuna iniziale che rappresenta una chiara volontà politica che la piazza della stazione sia un luogo esclusivamente di transito, in cui non si può sostare. Nel frattempo, i turisti si sciolgono".