'La città delle persone' di Martinelli diventa associazione: via al tesseramento

Dopo la campagna elettorale a sostegno di Paolo Martinelli, la partecipazione attiva di centinaia di persone e l'elezione di tre consiglieri comunali, il movimento civico 'La città delle persone' ha scelto di costituirsi in associazione. L'obiettivo primario resta quello per cui alcuni mesi fa è nata la lista civica: "Occuparsi delle cittadine e dei cittadini, promuovendo approfondimenti, partecipazione, costruzione di proposte concrete e rafforzare la connessione tra le attività del gruppo consiliare fuori e dentro il Consiglio comunale".

"Grazie alla costituzione in associazione - dice ancora il gruppo in una nota - sarà possibile lavorare a tutto questo, non perdendo mai di vista l'idea originale di apertura e contaminazione rivolta a tutte e tutti coloro che hanno a cuore il bene della città e un'idea alternativa all'attuale amministrazione, contribuendo a costruire cultura politica a servizio delle persone".

Per festeggiare questo passo importante 'La città delle persone' ha organizzato una festa e un aperitivo di apertura del tesseramento. L'appuntamento è per venerdì 29 settembre, dalle ore ore 18.30, all'Open Pi in Piazza Vittorio Emanuele 22 a Pisa.