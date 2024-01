"Il Laboratorio di analisi dell’ospedale Cisanello di Pisa è un centro di eccellenza nazionale. Qui si fanno 7 milioni e 200mila analisi all’anno e ci lavorano 230 professionisti. Questa mattina ho fatto un sopralluogo al centro, che si trova nell’edificio 200 del nuovo ospedale, e ho constatato che a fronte dell’elevatissima professionalità di dottori e tecnici, la struttura è del tutto inadeguata".

Le parole arrivano dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia Diego Petrucci, che ha visitato la struttura nella mattinata di giovedì 18 gennaio. "Il centro si trova in un edificio temporaneo, un container, da 10 anni cioè da quando è stato trasferito dal Santa Chiara. Quella che doveva essere una soluzione provvisoria si è trasformata in una soluzione definitiva. Trattandosi di un edificio non nato per svolgere questa attività, ci sono numerosi problemi".

"I corridoi sono troppo stretti e rendono difficile il passaggio di particolari macchinari, gli spogliatoi non hanno spazi adeguati e in alcuni casi non hanno bagni e docce, la struttura non sembra rispettare i recenti parametri per il risparmio energetico (ed anche questo è un costo che incide nella spesa sanitaria) e gli spazi non sono idonei per installare certi macchinari e materiali" spiega Petrucci.

"Le condizioni del laboratorio possono essere definite uno scandalo se si considera che sono stati buttati miliardi di euro nella costruzione del nuovo ospedale pisano. Nessuno è capace di dire quanti soldi pubblici siano stati investiti fino ad oggi nel Cisanello" accusa il consigliere regionale di Fratelli d'Italia.

"Sembra che il laboratorio sia destinato a rimanere in questa struttura ma che esistano dei progetti di adeguamento e ampliamento, in particolare, dovrebbe essere costruito un piano rialzato che, a parer nostro, dovrà essere più ampio del piano inferiore altrimenti non saranno superate le criticità di oggi. Presenterò pertanto una interrogazione in Consiglio regionale per sapere se esiste un cronoprogramma dei lavori all’edificio 200" conclude Petrucci, componente della Commissione Sanità della giunta regionale.