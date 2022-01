Laboratorio Riformista Pisa chiede all'amministrazione di essere più trasparente sui progetti del Pnrr

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

“La gestione dei progetti del PNRR per la città di Pisa resta un mistero, conosciuto solo da pochi all’interno della struttura comunale.” Il Laboratorio Riformista di Pisa insiste con la richiesta di trasparenza e condivisione sui progetti per il rilancio della città di Pisa, previsti con il PNRR.

“Ancora una volta, si legge in un documento, a fronte di bandi aperti e di prossima scadenza, la città di Pisa non conosce quali siano i piani dell’amministrazione e come già detto se esista una strategia, un progetto di città, dentro cui questi progetti si inseriscono”.

“A Febbraio scadranno 4 bandi importantissimi, legati alla possibilità di costruire o rinnovare edifici scolastici, mense, palestre, asili nido e scuole per l’infanzia; ci chiediamo se Pisa parteciperà a questi bandi, se esistono progetti, se e come questi progetti siano stati condivisi con la comunità scolastica e con i quartieri interessati ad eventuali investimenti”.

“Ci sembra, purtroppo, che l’amministrazione improvvisi, riutilizzi vecchi progetti e non stia lavorando mettendo queste opportunità al centro dell’idea di Pisa nel futuro; non esiste, o almeno non se ne ha notizia, un team dedicato di persone che si concentri esclusivamente su un piano strategico per la città, un’occasione che, dopo il PNRR, difficilmente si potrà ripetere.”.

“Laboratorio Riformista chiede, a gran voce, all’amministrazione di dare una svolta nella trasparenza dei progetti e di permettere alla città di esprimere la propria idea futuro; pensare che lo sviluppo di Pisa possa essere gestito in una stanza da poche persone è un’offesa a tutti i suoi cittadini”.

Michele Passarelli per il Laboratorio Riformista-Pisa