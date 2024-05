Lavori in Piazza Ghezzi e Piazzale degli Scali, Trapani (Pd): "Partano quanto prima"

"Nei prossimi mesi l'amministrazione e Pisamo saranno impegnati, ognuno per propria competenza, a svolgere i lavori in due zone della nostra città che da tempo necessitano interventi urgenti. Risposte che sono state date negli scorsi consigli comunali a due interpellanze che ho posto, data la situazione di alcuni luoghi dei nostri quartieri". Fa il resoconto di quanto emerso dagli atti ispettivi presentati il consigliere comunale e capogruppo Pd Matteo Trapani, con una nota volta a chiedere all'amministrazione di "iniziare i lavori quanto prima".

Il primo intervento riguarda il quartiere di San Giusto, "dove è necessario riqualificare l'intera area di Piazza Ghezzi la cui pavimentazione, anche a seguito di numerose segnalazioni, rimane critica, non adeguata e in alcune parti pericolosa. Ci è stato detto che vi è l'impegno non solo di mettere in sicurezza le parti più critiche, ma anche di progettare un restyling complessivo. Necessario anche intervenire nel parcheggio adiacente che spesso, in caso di pioggia, diventa addirittura inaccessibile".

Altro intervento che Pisamo ha previsto, "a seguito della nostra segnalazione in Consiglio comunale - scrive Trapani - è quello che interessa l'intera area di Piazzale degli Scali che ad oggi risulta fortemente critica e necessita di lavori urgenti. Siamo sicuri che questi interventi siano assolutamente necessari e prioritari soprattutto per le zone ad alto traffico. Numerosi sono gli spazi che attendono ancora riqualificazione e che in questi mesi sono stati oggetto di nostre richieste puntuali come alcune aree al Cep, a Porta a Mare, a La Vettola e Pisanova e negli stessi quartieri di San Marco e San Giusto".