Riqualificazioni a Pisa, Biondi (Pd): "Fallimento dei Pinqua previsti dal Comune"

Dura presa di posizione del consiglire Pd, Mrco Biondi, sui progetti di riqualificazione a Pisa. "I progetti Pinqua - scrive in una nota - sono stati oggetto dell’intervento dell’assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa qualche sera fa in occasione delle presentazioni delle 'Cartoline dal futuro' in Logge di Banchi, evidenziando il grande cambiamento in atto dei quartieri per il futuro della città omettendo però di dire la verità. Infatti nei progetti Pinqua era prevista la riqualificazione energetica, strutturale e impiantistica degli edifici di edilizia pubblica che versano in stato di degrado, ed entro novembre 2022 dovevano iniziare i lavori, come dichiarato dalla giunta comunale, ma non si vedono ancora i cantieri. Per i progetti il Comune si era avvalso di protocolli d’intesa con la società della Salute e della collaborazione di Apes. I progetti presentati dal Comune di Pisa per i finanziamenti Pinqua riguardano le aree di Gagno, via Rindi-via Piave e di Pisanova".

Dopo il quadro, Biondi attacca: "Per quanto riguarda via Rindi era previsto l’Intervento su 9 edifici erp e di aree limitrofe per un importo di 15 milioni di euro di cui solo il 20% finanzianti dal comune, ed i fabbricati dovevano essere riqualificati sotto l’aspetto energetico, strutturale e impiantistico. L’aspetto più rilevante della vicenda è che gli edifici sono costituiti da appartamenti di proprietà pubblica e privata e in assenza di un accordo tra i condomini in affitto (quelli pubblici) e di proprietà (quelli privati) il progetto tanto sbandierato dall’Amministrazione Comunale non potrà essere realizzato e quindi la reale riqualificazione energetica e strutturale degli immobili, che ne hanno realmente bisogno, non verrà fatta. Gli unici interventi che potranno essere fatti sono limitati agli appartamenti interni di proprietà pubblica. Un vero fallimento di progetti tanto sbandierati e pubblicizzati".

"A Pisanova - prosegue - con il progetto 'Pisa This' la situazione è la identica a quella di via Rindi, cioè immobili misti composti di appartamenti tra proprietà pubbliche e private, ma in questo caso l’insuccesso dell’Amministrazione Comunale è più rilevante poiché erano previsti circa 14 milioni di euro legati ai fondi del D.L. 34/2020 cosiddetto superbonus e considerato che non sono state presentate le pratiche 'Cilas' necessarie all’ottenimento del superbonus 110% sono stati persi anche i circa 14 milioni pubblicizzati. In ultimo il progetto sul quartiere di Gagno non è stato finanziato ed è in graduatoria per cui niente riqualificazione. Quindi addio anche in questo caso alla riqualificazione e rigenerazione degli edifici che riversano in stato di degrado, ma l’assessore e il sindaco perché non informano i cittadini di quello che verrà veramente realizzato, sempre che qualcosa venga fatto poiché i progetti sugli edifici non sono mai stati presentati nelle commissioni consiliari e gli incarichi di progettazione degli stessi sono stati affidati o no?".

"Come consiglieri comunali - conclude Biondi - non siamo stati neppure informati sull’avanzamento della progettazione definitiva e esecutiva, l’unica certezza sono gli studi di fattibilità approvati dalla Giunta Conti che non saranno realizzati e quindi cosa verrà realmente fatto dopo le elezioni comunali prossime sempre che i lavori saranno realizzati entro fine 2026 altrimenti addio alle risorse del Pnrr".