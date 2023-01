La Lega regionale incontra il presidente del Parco San Rossore

"Riteniamo che sia importante focalizzare l’attenzione verso il Parco di Migliarino Massaciuccoli San Rossore e per tale motivo incontreremo lunedì prossimo il Presidente Lorenzo Bani". E' l'annuncio di Elena Meini e Massimiliano Baldini, Consiglieri regionali della Lega. "Entro l’anno - proseguono - il Consiglio regionale dovrebbe approvare il nuovo Piano integrato e quindi, fin da ora, ci vogliamo rendere conto di quali siano le reali prospettive di un’area così rilevante sotto vari punti di vista. Abbiamo, ovviamente, le nostre idee in merito e sarà un piacere confrontarci col responsabile, a cui chiederemo di farci un’ampia panoramica su quelli che sarebbero i suoi desiderata-precisano gli esponenti leghisti".

"Occorre che vi sia la massima ed adeguata valorizzazione della zona, cogliendo al volo ogni possibile opportunità per un efficace sviluppo della zona -sottolineano i rappresentanti della Lega - dopo tante ipotesi è giunto il momento del fare e non bisogna incorrere in errori".