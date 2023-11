Legge di iniziativa popolare per un salario minimo a 10 euro l'ora: "Ce l'abbiamo fatta! Ora raccogliamo le firme per istituire il reato di omicidio sul lavoro"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Oggi Unione Popolare consegna le 70.000 firme per un salario minimo di 10€ l'ora! Al Senato. Finalmente una vera proposta di legge per un salario minimo di 10€ l'ora arriva in Parlamento! Non l'hanno fatta i deputati e i senatori, e nemmeno il Governo, ma le più di settantamila persone che hanno firmato in questi mesi. A Pisa e provincia abbiamo toccato un tetto di raccolta firme enorme rispetto al numero di abitanti: oltre 2.000, che provengono da un territorio dove precarietà e lavoro povero la fanno da padroni. Anche nella nostra città l’inflazione ha determinato una perdita del potere d’acquisto medio di oltre 6000 euro per famiglia, con salari fermi al palo e sotto la soglia di dignità di 10€/h per decine di migliaia di lavoratori, questi i settori dove si riscontrano paghe medie da fame(Dati Irpet): servizi per la persona 8,40€/h, biblioteche, archivi e musei 7,70€/h, attività artistiche e creative 6,45€/h, assistenza sociale residenziale 6,19€/h, ristorazione 7,49€/h, confezione abbigliamento e pelletteria 8,80€/h. Le statistiche non danno un quadro esaustivo della condizione che coinvolge la grande fetta di lavoro grigio e nero nel retro-bottega della città vetrina del centro storico o nei bar del litorale durante la stagione estiva. Una condizione di bassi salari, diminuiti del 2,9% dal 1990 ad oggi anche grazie alla contrattazione collettiva al ribasso fatta da CGIL-CISL-UIL che hanno firmato contratti come il Multiservizi che legalizza paghe minimi lorde da 6,80€/h utilizzato nella logistica, nei magazzini e negli appalti del pubblico! Ora le Camere saranno obbligate a parlarne e ad esprimersi, al di là delle finte dichiarazioni delle opposizioni. Cosa faranno le forze politiche presenti in Parlamento? Preferiranno votare la nostra legge o mantenere contratti da fame a 5 euro l'ora? Sollecitiamo lavoratori e cittadini a firmare la Legge di Iniziativa Popolare per istituire il reato di omicidio sul lavoro. Si può firmare tutti i giorni(h. 9-12.30,14-18) alla sede di USB PISA in Via Bovio 48/50