Leopolda alla Patrimonio Pisa, l'assessore Bedini: "Nessun passo indietro"

L'assessore Filippo Bedini, nell'ultimo Consiglio comunale di ieri 22 aprile, ha risposto alla minoranza sul tema Stazione Leopolda - Patrimonio Pisa. Dal mondo associativo, e dallo stesso raggruppamento della Casa della Leopolda che ora deve lasciare la sede, sono stati espressi forti dubbi sulla scelta dell'amministrazione di chiudere tale esperienza, per puntare invece ad una diversa e maggiore valorizzazione dell'immobile.

Ai consiglieri Matteo Trapani (Pd), Paolo Martinelli (La città delle persone), Luigi Sofia (SI) e Francesco Auletta (Una città in Comune), Bedini ha ribadito che non rinnovare la concessione alle associazioni e il trasferimento del bene alla Patrimonio Pisa srl è "una scelta sulla quale l'amministrazione comunale non intende fare marcia indietro", mentre "per il personale che lavora in quella che a tutti gli effetti è un'associazione di tipo privatistico, non risultano clausole di salvaguardia sociale, a differenza dei casi di appalti". Per le iniziative già programmate dal cartello di associazioni, l'assessore ha aggiunto che "siamo disponibili a valutare la possibilità che l'associazione intenda continuare a gestire le attività, però comunicando il programma degli eventi già previsti e a condizione che le scadenze dei pagamenti dovuti vengano rispettate".

L'assemblea cittadina ha poi affrontato altre questioni. Sono state approvate le nuove tariffe della Tari, la tassa sui rifiuti, la rettifica degli errori materiali nella cartografia e nella normativa urbanistica (elemento in precedenza contestato da Diritti in Comune) e, infine, l'atto d'intesa tra l’Ardsu, l’azienda regionale per il diritto allo studio, e il Comune di Pisa, per i nuovi posti letto. Sulla Tari, sono stati approvati anche 6 ordini del giorno: due del consigliere Luigi Sofia (SI), uno di Francesco Auletta (Una città in Comune), uno di Francesco Niccolai (FdI), uno di Matteo Trapani (Pd) e uno di Paolo Martinelli (La città delle persone).

All’inizio della seduta i consiglieri comunali Emilia La Croce (La città delle persone) e Francesco Auletta (Una città in Comune) hanno ricordato la polemica di questi giorni sullo stop della Rai al monologo sul 25 Aprile di Antonio Scurati, censurato dalla Presidente Giorgia Meloni, mentre il consigliere Luigi Sofia (SI), ha comunicato che, durante la seduta di questo stesso Consiglio comunale, in pazza XX Settembre era in corso un presidio di alcune associazioni sul benessere animale.