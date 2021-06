Estate sul litorale, la proposta: "Limite di velocità alle auto a 30 km/h"

Il capogruppo di Noi adesso Pisa-Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale, Maurizio Nerini, espone le proprie riflessioni e indica alcuni suggerimenti da mettere in pratica per la stagione estiva sul litorale pisano. Nerini si concentra in particolar modo sulla chiusura delle passeggiate "dai primi di giugno al 15 settembre tutti i giorni a partire dalle ore 18, anche per permettere l’occupazione del suolo pubblico da parte di bar e ristoranti. Mentre la domenica per la presenza del mercato che si svolge dalla mattina fino alle ore 14, la strada resta chiusa tutto il giorno".

Uno dei progetti che il Comune intende concretizzare a medio termine è la realizzazione della passeggiata di via Maiorca: "Ad oggi si tratta di un sogno impossibile - commenta Nerini - a causa della conformazione dell'uso delle strade da parte delle linee di trasporto pubblico. Anche solo per alleggerirla dal traffico riqualificandola con progetti che vogliamo riproporre, dobbiamo attende la nuova viabilità dall’ultima rotatoria legata alle vicende del Porto". Un tema invece molto sentito da parte dei residenti del litorale, e sul quale l'amministrazione, secondo il capogruppo Maurizio Nerini, può intervenire, è "la velocità delle auto. I veicoli potrebbero essere indotti a circolare più lentamente con sistemi di rallentamento meccanici, come i dossi artificiali, che hanno però un costo elevato e un iter complicato per il posizionamento". "Quindi - prosegue Maurizio Nerini - nell’immediato credo che sia da affrontare come un problema culturale partendo con una campagna di sensibilizzazione affiancata all'istituzione di una zona 30 km/h per tutto il litorale".

Poi il capogruppo di Noi adesso Pis@-Fratelli d'Italia espone una panoramica delle azioni intraprese dal Comune per la zona costiera: "Le opere di riqualificazione nella cittadina non sono che all’inizio: la pista ciclabile è opera notevole in fase di completamento, Piazza Baleari pronta, Piazza Gorgona da inaugurare a fine mese e Piazza Viviani in fase avanzata di progettazione. Oltre ad altri piccoli interventi". E precisa: "Il lungomare ad oggi sconta ancora il fatto che ancora è presente l’asfalto rovente che ne limita l’uso sia come passeggiata che come spazi per gli esercizi commerciali nelle ore più calde della giornata, la soluzione ideale sarà trovata in un prossimo futuro con l’asfalto architettonico raccordando tra loro le piazze riqualificate per costituire un piacevole continuo".

La conclusione di Maurizio Nerini è un invito a tutta la cittadinanza a godere del litorale nei mesi estivi: "Detto tutto questo invitiamo le persone a muoversi in maniera intelligente, a prolungare verso la sera le passeggiate fruendo di tutti i servizi, magari partecipando ai numerosi spettacoli gratuiti previsti nelle piazze o anche solo per godere degli splendidi tramonti: anche questi sono gratis".