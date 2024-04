I consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Mancini, Niccolai, Barsantini e Nerini rispondo al Pd, in particolare il capogruppo Matteo Trapani, su quanto da lui denunciato circa il degrado sul litorale pisano. "In questi giorni - scrivono in una nota - leggiamo da parte di esponenti del Pd attacchi scomposti al Comune per il Litorale, smentiti già dai titoli stessi che parlando di cantieri aperti come quelli di piazza Viviani a Marina o dei marciapiedi in varie parti di Calambrone e Tirrenia. Sembrano dimenticarsi le scelte obbligate in quasi 3 anni di pandemia e degli investimenti milionari che sono sotto l'occhio di chi abbia la voglia di vedere: dalla pista ciclabile del Trammino, alla riqualificazione di 3 piazze Baleari, Gorgona e Belvedere. Piazze e Lungomare a Marina che hanno bisogno della prevista manutenzione stagionale in corso, ma ci si deve rendere conto degli ingenti danni subiti dal cantiere di Piazza Viviani dalle mareggiate di novembre e dicembre che ne stanno ritardando l'apertura: l'acqua di mare salata ha reso necessario rimuovere uno strato importante di terreno che non avrebbe potuto ospitare piante ed erba, con costi lievitati".

"Le cause dell'esondazione del mare - contrattaccano i consiglieri - sono da ricercarsi principalmente nella mancata manutenzione delle scogliere soffolte o meno e a lavori sbagliati e non finiti in carico alla Regione a guida Pd che non certo ha brillato per programmazione. I 'new jersey' messi a protezione degli edifici e delle attività dal Genio Civile, sono stati rimossi solo pochi giorni fa con la conclusione dei lavori di messa in sicurezza, quindi si procederà al ripristino di tutte le fioriere danneggiate e poi partirà la spianatura delle ghiaie. Proprio questa mattina nella commissione comunale competente, la maggioranza ha richiesto un sopralluogo al Lungomare di Marina per verificare tutti i lavori e per rilanciarne la riqualificazione totale come obiettivo di breve-medio termine".