Lo sport è salute: flash mob di FdI Pontedera per la riapertura delle palestre 

Flash mob di Fratelli d’Italia Pontedera che questa volta scenderà in Piazza Martiri della Libertà per chiedere che le palestre e le scuole di danza possano riaprire in sicurezza: l’appuntamento è fissato per sabato 13 marzo alle ore 11:45.

“Abbiamo voluto organizzare questo flash mob in solidarietà con i lavoratori del mondo delle palestre e delle scuole di danza che sono letteralmente in ginocchio, che stanno pagando come pochi altri la pandemia senza che ci sia una reale ragione per farlo. Non ci sono evidenze scientifiche che il contagio avvenga nelle palestre. Alle palestre era stato detto che dovevano adeguarsi a dei protocolli e quando si sono adeguati hanno doto loro che dovevano chiudere lo stesso”.

“Ribadiamo che lo sport è salute, palestre e scuole di danza possono riaprire in sicurezza. A livello nazionale la Camera ha bocciato l’ultimo emendamento di Giorgia Meloni per riaprire palestre, piscine, scuole di danza e centri sportivi, ma noi non ci arrendiamo e continuiamo a chiedere a gran voce la riapertura per queste attività. Chiediamo al governo di rivedere le ultime decisioni e tirare fuori protocolli scientificamente efficaci e, sulla base di questi, riaprire in sicurezza per permettere a queste realtà di poter lavorare”.

Matteo Bagnoli

Giuseppe Iunco

Fratelli d’Italia Pontedera