Locomotiva del Trammino nella ruggine, Trapani (Pd): "Danni e disagi dovuti all’eccesso di protagonismo dell'amministrazione"

"In questi giorni è tornata alla luce delle cronache lo stato di decadenza della Locomotiva posta da questa amministrazione a Marina di Pisa, oggetto ormai da molto tempo di ruggine e cedimenti". Ad intervenire sullo stato della 'mitica' Locomotiva è il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale Matteo Trapani che ricorda: "Solamente un anno fa, nella seduta del 24 gennaio l’assessore Latrofa, che oggi punta il dito contro chi aveva assicurato il funzionamento della manutenzione, a un question time sullo stato della Locomotiva alla luce della perdita del comignolo rispondeva, aderendo al parere degli uffici, che la locomotiva si trovava in buono stato e che la manutenzione annuale sarebbe stata sufficiente per garantirle una permanenza senza danni. Nella risposta ribadii la contrarietà al permanere di quel bene in quello stato, dato anche il fatto che il Comune si era impegnato verso il proprietario con alcune garanzie e che eventuali danni potrebbero ricadere non solo sull’immagine ma anche sull’aspetto economico. Tema - prosegue Trapani - che era già stato discusso qualche mese prima anche grazie a un atto ispettivo presentato dal Capogruppo del M5S Amore che aveva permesso un approfondito e acceso dibattito sul tema".



"Da molto tempo - incalza il capogruppo Pd - continuiamo a dire che la riqualificazione che l’assessore Latrofa ha voluto fare sul litorale non solamente è inadeguata e non certamente funzionale per Marina ma che molte cose, fatte più per spot che veramente pensate e affrontate con serietà, con il tempo esprimono sempre di più le loro criticità portando danni a tutti noi. Dopo anni in cui dicevamo che era necessario porre rimedio a questa situazione leggiamo che finalmente Latrofa si è accorto che qualcosa non andava e forse ci si appresta a spostarlo. Questa amministrazione ormai è diventata quella che deve correre ai ripari rispetto alle cose non fatte con ulteriori danni e disagi dovuto principalmente all’eccesso di protagonismo di chi aveva come priorità i tagli dei nastri e le foto in posa".